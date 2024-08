PPN Kini Tersertifikasi Internasional Distribusi SAF

jpnn.com - JAKARTA - Pertamina Patra Niaga (PPN) kini mengantongi sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Menurut Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, pencapaian ini adalah bukti dedikasi perusahaan dalam mendukung transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Menandai langkah penting bagi PPN dalam penyediaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelopor di industri penerbangan yang berkomitmen pada pengurangan emisi karbon global.

"Dengan sertifikasi ini Pertamina Patra Niaga menjadi operator pertama di Asia Tenggara yang memasarkan SAF tersertifikasi ISCC CORSIA. Ini tonggak sejarah dalam industri energi regional, membuka peluang bagi maskapai penerbangan di Indonesia dan sekitarnya untuk menggunakan bahan bakar yang signifikan mengurangi jejak karbon," ujar Maya dalam keterangannya, Kamis (22/8).

Sertifikasi diberikan secara langsung oleh CEO PT Qualitas Sertifikat Indonesia Ryanza Prasetya kepada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya di Jakarta, Senin (19/8).

Disaksikan Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) Salyadi Saputra.

Penyerahan sertifikat dilaksanakan pada acara Paving the Way to Net Zero: HVO & SAF yang mengangkat tema 'Driving Change Through Renewable Fuels' oleh Pertamina.

Maya mengatakan sertifikasi memungkinkan pelanggan mengeklaim penurunan emisi karbon dari produk SAF yang diproduksi oleh Pertamina.