Prabowo Fokus Membantu Jokowi Ketimbang Memikirkan Hasil Survei

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak mau banyak memikirkan hasil survei Indo Barometer terkait capres potensial pada Pilpres 2024. Ketum Partai Gerindra itu memilih fokus bekerja membantu Presiden Jokowi.

"Pak Prabowo fokus kerja sebagai Menteri Pertahanan. Beliau hanya ingin do the best buat rakyat Indonesia," kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi awak media, Senin (24/2).

Dahnil mengatakan, Prabowo tetap fokus membantu Presiden Jokowi untuk menguatkan pertahanan Indonesia ketimbang disibukkan memikirkan survei. Hingga kini, kata Dahnil, Prabowo bercita-cita membuat pertahanan Indonesia disegani negara luar.

"Apa pun penilaian rakyat melalui survei-survei, yang jelas sampai saat ini dan ke depan beliau ingin membantu Presiden di bidang Pertahanan, agar pertahanan kita kuat dan disegani dunia," ujar Dahnil.

Sebelumnya, lembaga survei Indo Barometer menyebut bahwa Prabowo Subianto saat ini masih menjadi calon terkuat untuk Pilpres 2024. Hal itu terungkap dari survei yang merekam pendapat publik mengenai capres potensial.

"Dari pertanyaan tertutup terhadap 22 nama calon presiden, Prabowo Subianto unggul," kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari merilis survei bertajuk "Road To Capres dan Parpol 2024" di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (23/2).

Sebanyak 22,5 persen publik mengaku akan memilih Prabowo Subianto, disusul Anies Baswedan (14,3 persen) dan Sandiaga Uno (8,1 persen), Ganjar Pranowo (7,7 persen) dan Tri Rismaharini (6,8 persen).

Lalu Agus Harimurti Yudhoyono (5,7 persen), Khofifah Indar Parawansa (3,3 persen), Ridwan Kamil (2,6 persen), Erick Thohir (2,5 persen), Mahfud MD (1,6 persen) dan Puan Maharani (1 persen).