Prabowo Subianto Mengakui Luhut Salah Satu Jenderal Terbaik TNI AD

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merayakan ulang tahun ke 76.

Luhut merayakan ulang tahunnya yang ke-76 bersama kerabat, sahabat, dan orang-orang dekatnya di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis. Dalam acara itu, Luhut meluncurkan buku biografi perjalanan hidupnya, “Luhut Binsar Pandjaitan Menurut Kita-Kita”.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Luhut merupakan salah satu jenderal terbaik TNI Angkatan Darat.

Mereka berdua merupakan pendiri Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror Kopassus.

“Baru beberapa hari lalu, di sebuah forum internasional, saya katakan waktu dahulu di tentara saya mengatakan Jenderal Luhut was one of the best general of Indonesian Army,” kata Prabowo saat menghadiri perayaan HUT Ke-76 Luhut di Jakarta, Kamis (29/9).

Dia mengatakan prestasi dan pengabdian Luhut berlanjut sampai saat ini. Luhut mengemban amanah sebagai menko marves di Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kami sekarang bekerja untuk bangsa dan rakyat. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah di saat kritis, (kami) selalu berhubungan. Kami selalu mencari jalan keluar,” ungkap Prabowo.

Luhut dan Prabowo, semasa keduanya aktif sebagai anggota Korps Baret Merah (Kopassus) TNI AD bersama-sama menempuh pendidikan antiteror di Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9) Jerman.