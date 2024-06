Prajurit TNI AL Ini Jadi Lulusan Terbaik pada Program Pendidikan Magister di AS

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai wujud komitmen prajurit TNI AL dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan, Kapten Laut (P) Rayhan Imamul Khair berhasil menyelesaikan program S2 Beasiswa LPDP RI dengan predikat lulusan terbaik di Naval Postgraduate School (NPS), Monterey, California, Amerika Serikat pada Jumat (21/6).

Kapten Laut (P) Rayhan Imamul Khair yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 59 ini berhasil memperoleh gelar Master of Science in Information Strategy and Political Warfare dengan IPK 3,93.

Dengan predikat lulusan terbaik, Kapten Laut (P) Rayhan Imamul Khair juga memperoleh Certificate of Completion in Social Network Analysis Research and Practices serta penghargaan outstanding thesis oleh Naval Postgraduate School.

Sebelumnya, Kapten Laut (P) Rayhan Imamul Khair beberapa kali mewakili NPS dalam berbagai ajang internasional seperti menjadi graduate speaker pada 12th Annual Pasific Information Operation & Electronic Warfare Symposium yang diadakan oleh US Indopacom pada Oktober 2023.

Dia juga mewakili NPS maritime greyzone task force mengikuti latihan Command Post Exercise/Maritime Security Exercise di Istanbul Turki pada November 2023

Di tempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menekankan kepada prajurit Jalasena untuk dapat memberikan kemampuan yang terbaik sehingga dapat berprestasi di kancah internasional.