Praktik Akuakultur Dikhawatirkan Membahayakan Kehidupan Ikan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 164 organisasi di seluruh dunia menggelar kampanye global "The World Day for the End of Fishing”, yang bertujuan mengajak masyarakat mengenai pola konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi ikan dan makanan laut. Indonesia termasuk yang ikut dalam kampanye tersebut pekan ini.

LSM internasional Sinergia Animal ikut serta dalam menyerukan aksi dan ikut memberikan alternatif resep dan ide yang mudah untuk menggantikan makanan laut dan ikan dengan opsi yang berbasis nabati untuk menyelamatkan hewan dan melestarikan lingkungan.

Organisasi ini bergerak pada perlindungan hewan yang didedikasikan untuk memerangi praktik terburuk industri peternakan di negara-negara dunia selatan dan mempromosikan pilihan makanan yang lebih welas asih.

Kampanye ini dibuat oleh organisasi asal Swiss, Pour l'Égalité Animale “Untuk Kesetaraan Hewan”( PEA), pada 2016.

Tahun ini difokuskan pada dampak budi daya ikan, atau disebut juga dengan istilah akuakultur. Di Indonesia, Sinergia Animal menerbitkan e-book dengan 15 resep vegan yang terinspirasi dari resep makanan laut, yang tersedia untuk diunduh gratis di https://www.sinergiaanimalindonesia.org/resep-laut.

Organisasi tersebut juga menerbitkan materi edukasi mengenai topik tersebut di Facebook (https://www.facebook.com/sinergiaanimalindonesia), Instagram dan Twitter.

“Banyak konsumen percaya bahwa praktik akuakultur dipandang lebih berkelanjutan daripada penangkapan ikan di laut, padahal ini adalah kesalahpahaman besar. Budi daya ikan, udang, dan jenis hewan air lainnya sebenarnya bisa lebih berbahaya dan juga bertanggung jawab atas menipisnya keanekaragaman hayati di lautan," kata Fernanda, Direktur Kebijakan Pangan dan Kesejahteraan Hewan Sinergia Animal.

Menurutnya, hampir 1.100 miliar ikan ditangkap di laut setiap tahun hanya untuk memberi makan hewan budi daya seperti salmon yang notabene adalah karnivora atau tilapia yang merupakan jenis ikan omnivora.