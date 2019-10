PraMel Cuma Butuh Waktu 28 Menit Maju ke Semifinal French Open 2019

jpnn.com, PARIS - Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti alias PraMel memastikan satu tiket semifinal French Open 2019.

PraMel lolos ke 4 Besar setelah dalam pertandingan perempat final di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Jumat (25/10) malam WIB, mengalahkan ganda Thailand Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai 21-14, 21-7.

Menurut statistik BWF, PraMel (peringkat lima dunia) hanya butuh 28 menit menaklukkan duo Negeri Gajah Putih ranking empat dunia itu.

Kemenangan ini membuat rekor pertemuan kedua ganda menjadi 3-2, PraMel unggul.

1 - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti has become the first lower-seeded pair to beat Dechapol Puavaranukroh and Sapsiree Taerattanachai in a BWF tournament since... Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti in Japan Open 2019. Repeat.#FrenchOpenSuper750 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 25, 2019