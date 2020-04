Prediksi University of Washington tentang Jumlah Kematian di AS, Sangat Ngeri

jpnn.com, WASHINGTON - Jumlah positif virus corona di Amerika Serikat yang meninggal dunia hingga Selasa (28/4) sudah mencapai 58.220 orang.

Sementara jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di AS mencapai 1 juta, menurut penghitungan Reuters.

Jumlah kasus virus corona di AS meningkat dua kali lipat dalam 18 hari dan merupakan sepertiga dari semua infeksi di dunia, menurut penghitungan itu.

Baca Juga: Pak Joko Melihat Ada Pertanda Baik dari Arab Saudi

Jumlah aktual kasus dianggap lebih tinggi, dengan pejabat kesehatan masyarakat negara bagian memperingatkan bahwa kekurangan pekerja terlatih dan peralatan telah membuat pengujian yang dilakukan terbatas.

Sekitar 30% kasus telah terjadi di negara bagian New York, pusat penyebaran wabah AS, diikuti oleh New Jersey, Massachusetts, Kalifornia, dan Pennsylvania.

Total sejak ada korban pertama pada 29 Februari, jumlah meninggal dunia di AS karena corona sudah mencapai 58.233.

Baca Juga: Bu Khofifah Mengaku Sempat Terkejut

Wabah ini dapat merenggut lebih dari 74.000 nyawa warga AS pada 4 Agustus, dibandingkan dengan perkiraan 22 April lebih dari 67.600, menurut model prediksi University of Washington yang sering dikutip oleh pejabat Gedung Putih.

Secara global, kasus infeksi virus corona telah melampaui 3 juta sejak wabah dimulai di China akhir tahun lalu.