President SPGA Sebut Batam sebagai Surga Golf

jpnn.com, BATAM - Jangan buru-buru memandang wisata golf di Batam, Kepulauan Riau dengan sebelah mata. Sebab, Singapore Professional Golfer’s Association (SPGA) sampai dibuat bertekuk lutut di Batam.

Dari president hingga members SPGA yang sudah sering berkelana menjajal golf course terbaik di seluruh dunia, dibuat terkesima oleh panorama dan layanan berkelas saat mengikuti SPGA Series di Palm Springs Golf Batam, 11-13 September 2017. President SPGA Madasamy Murugiah pun menyatakan kekagumannya.

“Ini luar biasa. Bagi saya, Batam adalah surga golf. Layanan dan panorama golf course di Batam sudah kelas dunia. Sambutan entertaining di Batam View Beach Resort juga excellent. Saya pastikan, grand final SPGA Series Desember 2017 nanti kembali digelar di Batam,” ujar Murugiah, Rabu (13/9).

Bagi Murugiah, Batam sangat layak dijuluki the home of golf. Desain golf course di Batam dikawal langsung oleh Jack Niclauss, perancang 32 ribu lapangan golf di seluruh dunia. Para kedinya juga sangat profesional karena tak hanya membawakan tas pemain dan memungut bola.

Di Batam, kedi juga piawai memberikan saran atau mengarahkan permainan. Bagaimana menghindari bunker dan fountain, semua dikawal ketat oleh kedi.

Mereka juga sangat jago membaca angin. Dan ini jadi poin tersendiri mengingat tantangan terbesar bermain golf di Palm Springs Golf adalah angin yang sangat kencang. Maklum, letak Palm Springs Golf Batam ada di pinggir laut.

“Saya acungkan dua jempol untuk golf course di Batam. Sangat wonderful,” ucap Murugiah.

Dia tak asal bicara. Sekitar 90 golfer SPGA yang tampil di Batam juga ikut happy. Bahkan hal itu ikut menular ke 66 anggota keluarga yang ikut diboyong ke Batam saat weekdays.