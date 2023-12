Prinsip Transparansi Keuangan PKT Diganjar Penghargaan ARA 2022

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen transparansi bisnis dengan prinsip good corporate governance (GCG) PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali membuahkan hasil.

PKT pun mendapatkan penghargaan pada acara penganugerahan Annual Report Award (ARA) 2022.

PKT mendapatkan juara kedua pada kategori Non Go Publik Non Keuangan setelah mendapatkan penilaian positif atas laporan tahun buku 2022.

Baca Juga: PKT Gelar Sharing Session Kepada Insinyur Kimia Terkait Keselamatan Kerja

Penganugerahan ARA merupakan sebuah ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh tujuh instansi negara yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan Governance serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman mengatakan pihaknya merasa sangat bangga atas penghargaan bergengsi Annual Report Award 2022.

Menurutnya, penghargaan ini mencerminkan upaya dan dedikasi kami dalam menjalankan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.

Baca Juga: PKT Borong 3 Penghargaan dari Pemprov Kaltim

"Bagi kami di Pupuk Kaltim, GCG bukan sekadar audit dan kewajiban terkait transparansi serta kontrol keuangan, melainkan merupakan alat bagi kami untuk mencapai tujuan bisnis di masa depan," kata Qomaruzzaman seperti dikutip, Senin (4/12).

Qomaruzzaman menyebut dengan kepercayaan yang diberikan melalui penghargaan ARA ini, PKT berkomitmen untuk terus menerapkan praktik GCG.