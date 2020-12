Produser Netflix itu Dibunuh Temannya Sendiri, Modusnya Mengejutkan

jpnn.com - Lin Qi (39) seorang produser film di Neflix meninggal di sebuah rumah sakit di Shanghai, pada Jumat 25 Desember 2020.

Laki-laki yang dikenal menjadi produser film Netflix the Three Body Problem Saga itu, diduga meninggal akibat diracun oleh rekan kerjanya. Pihak kepolisian setempat kini telah menangkap tersangka pelakunya.

Dilansir dari The Sun, Lin Qi juga dikenal sebagai CEO perusahaan gim, Yoozoo Games. Sebelumnya, Yoozoo mengatakan jika kondisi Lin Qi stabil setelah dilarikan ke rumah sakit. Namun, dia meninggal sehari setelah dirawat di rumah sakit.

Tersangkanya, bernama Xi, diduga meracuni Lin Qi menggunakan sedotan yang ditempatkan di dalam segelas tehnya.

Lin Qi, produser Netflix yang tewas diracun dan meninggal di China. (The Sun)

Diketahui, Lin Qi menjual lisensi dari buku best seller bergenre fiksi ilmiah berjudul Three Body Problem Saga, kepada Netflix.

Buku yang terdiri dari tiga bagian, yaitu Rememberance of Earth Past , The Dark Forest and Death's End, mengisahkan tentang kontak pertama Bumi dengan alien melalui tokohnya bernama Ye Wenjei, di tengah Revolusi Kultural China, tahun 1966 hingga 1976.