Profil Ardhito Pramono, Aktor yang Ditangkap karena Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus musikus Ardhito Pramono ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Pesohor kelahiran 22 Mei 1995 itu mengawali kariernya lewat industri musik. Dia mulai dikenal publik seusai meng-cover lagu di YouTube pada 2013.

Pemilik nama lengkap Ardhito Rifqi Pramoni ini juga merilis album perdananya bertajuk Ardhito Pramono (2017).

Selanjutnya ada pula album Playlist, Vol. 2 (2017), A letter to my 17 year old (2019), Craziest thing happened in my backyard (2020), dan Semar & Pasukan Monyet (2021).

Selain itu, Ardhito Pramono juga membawayak lagu untuk OST film. Di antaranya Bila untuk OST film Susah Sinyal, Fine Today untuk OST film NKCTHI, dan Teman Perjalanan untuk OST film Dear Nathan: Thank You Salma.

Tak hanya berkarya melalui musik, Ardhito Pramono juga berakting di sejumlah film.

Pria 26 tahun itu pertama kali berakting melalui film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) pada 2020 sebagai Kale.

Kemudian, dia juga membintang film Story of Kale: When Someone's in Love (2020), Story of Dinda: Second Chance of Happiness (2021), dan Dear Nathan: Thank You Salma (2022).