Program Pinky Movement Pertamina Raih Gold Winner di Ajang PRIA 2023

jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina meraih penghargaan Gold Winner, melalui program Pinky Movement dalam ajang Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2023, yang digelar di Aston Denpasar Hotel & Convention Center pada Jumat, (17/3).

PRIA 2023 merupakan ajang kompetisi program komunikasi dan kehumasan yang diselenggarakan oleh PR Indonesia.

"Ajang kompetisi PRIA yang ke-8 ini menegaskan bahwa seluruh pemenang penghargaan PRIA 2023 adalah Para PR yang strategis di perusahaannya masing-masing," ujar Asmono Wikan, CEO PR Indonesia dalam sambutannya.

Dalam ajang tersebut, Pertamina berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dengan Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram Silver Winner, Kategori Owned Media Sub Kategori E-Magazine Energia - Edisi Agustus 2022 Silver Winner.

Kemudian Kategori Program CSR Sub Kategori Sustainability Business Gold Winner dan Penghargaan CSR Campaign of The Year, Kategori Program PR Sub Kategori Digital PR Energizing Your Future with Pertamina’s B20 Campaign Silver Winner, Kategori Program PR Sub Kategori Marketing PR Pertamina MotoGP Mandalika 2022 “Energi untuk Berani Melesat” Silver Winner.

Program CSR Sub Kategori Sustainability Business, merupakan salah satu sub kategori yang dimenangkan oleh Pertamina, melalui program Pinky Movement.

Yaitu program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) yang memberikan bantuan berupa kredit pinjaman untuk outlet Bright Gas sebagai jaringan distribusi resmi LPG NPSO, serta Pangkalan LPG PSO yang tertarik menjual Bright Gas di seluruh Indonesia.

Pinky Movement merupakan program TJSL berkonsep Creating Shared Value (CSV) dengan penguatan utama pada peningkatan kapasitas pelaku UMK yang dijalankan dengan mendekatkan proses inti bisnis Pertamina.