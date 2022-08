Program Terbaru BRI untuk Talenta Muda, Ada Akselerasi Karier

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk memperkenalkan program BRILiaN Young Leader Indonesia (BYLI).

Ini merupakan program pengembangan bagi pekerja Insan BRILiaN muda terpilih yang memberikan akselerasi karier, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan.

Pada program BYLI, para talenta unggul bisa mengakselerasi karier dalam menduduki jabatan strategis serta posisi top management perusahaan.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan melalui program BYLI, perseroan berharap bisa terus berkembang di dunia internasional dan meraih prestasi-prestasi terbaik.

“BRI fokus mempersiapkan kehadiran milenial dan talenta muda yang menjadi inspirasi, energi penggerak kemajuan, dan transformasi perusahaan. Dengan adanya keunggulan dari sisi experience dan exposure, hal ini bisa meningkatkan kualitas SDM di Indonesia,” ujar Agus Winardono dalam keterangannya, Selasa (16/8).

Dia melanjutkan, program BYLI menjadi upaya perseroan untuk terus berdedikasi menjadi Home to the Best Talent dengan menjaring dan mengembangkan talenta muda untuk Memberi makna untuk Indonesia.

Hal itu akan menjadi peluang dan jenjang karier yang luas dan terbuka untuk seluruh Insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demogra? pada kurun 2030-2040, yang mana akan didominasi oleh masyarakat usia produktif.