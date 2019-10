Projo: Prabowo Patriot Sejati

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Organisasi DPP Projo, Freddy Alex Damanik memastikan bahwa organisasinya tidak bubar karena Presiden Joko Widodo memilih Prabowo Subianto, menjadi menteri pertahanan.

Freddy pun memberikan pujian kepada Prabowo Subianto, yang dianggap sebagai patriot sejati dan berkeinginan membangun bangsa.

“Pak Prabowo harus kami akui, beliau ini patriot sejati, ya. Beliau ini ingin menunjukkan, membuktikan kepada rakyat bahwa beliau punya keinginan besar membangun bangsa,” kata Freddy dalam diskusi Kabinet Bikin Kaget di Jakarta, Sabtu (26/10).

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Menunjukkan Kualitas Sebagai Negarawan Sejati

Freddy mengaku tidak dalam kapasitas mengomentari menteri-menteri yang ditunjuk Jokowi. Dia melihat banyak menteri yang profesional di bidangnya.

“Kami lihat profesional, walaupun dari partai kami percaya percaya Pak Jokowi, tetapi saya pribadi sama dengan masyarakat, paling out of the box itu mendikbud dan menteri agama,” ungkap Freddy.

Dia mengaku bukan pesimistis dengan mendikbud dan menag, tetapi justru optimistis untuk menunggu apa yang dilakukan oleh kedua menteri tersebut.

Termasuk soal gebrakan apa yang akan dilakukan untuk memajukan sumber daya manusia (SMA).

Misalnya, dalam bidang keagamaan adalah mencegah radikalisme. Lebih lanjut Freddy juga mengaku yakin bahwa pekan depan situasi politik akan adem dengan komposisi menteri yang ada sekarang ini.