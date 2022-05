Promo JSM Alfamart, Banyak Potongan Harga, Lumayan Nih,z Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Promo mingguan JSM Alfamart kembali hadir untuk periode 20-22 Mei 2022.

Dipantau dari katalog resmi Alfamart, ada berbagai promo menarik, di antaranya kebutuhan bahan pokok, detergen, kebutuhan si kecil, dan masih banyak lagi.

Harga beras premium merek Sania ukuran lima kilogram dibanderol Rp 58.300 per pack dari harga Rp 64 ribu.

Namun, jika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit Mandiri mendapatkan potongan harga menjadi Rp 53.300 per pack.

Susu Frisian Flag ukuran 280 gram semua varian dibanderol Rp 8.900 dari harga Rp 9.700 per pack.

Susu Anlene Gold 5+ all varian ukuran 240 gram juga promo dibanderol Rp 35.900 dari harga Rp 41.500 per box, sedangkan Anlene Act 3X ukuran 250 gram dibanderol Rp 27.400 dari harga Rp 31.700 per box.

Mie instan Sedaap dibanderol Rp 12.500 ribu per lima pack, sedangkan Indomie dibanderol Rp 13.200 per lima pack.

Kemudian untuk kebutuhan si kecil ada pampers merek SWEETY Pants M20+2, L28 dibanderol Rp 49.900 per pack ada harga spesial menjadi Rp 44.900 per pack, pembayaran menggunakan kartu kredit Mandiri.