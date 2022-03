Promo JSM Superindo, Daging Sapi hingga Minyak Goreng, Serbu Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Promo di Superindo kembali hadir, tidak hanya buah-buahan tetapi juga daging, susu, hingga kebutuhan sehari-hari.



Dipantau dari katalog Superindo, harga daging sapi untuk beef sukiyaki, gyu don slice, shabu plice, dan beef short plate hanya Rp 57.900 per pack untuk member dan Rp 59.900 non member.



Pasar ritel modern itu juga mematok diskon tinggi pada buah apel sebesar 20 persen menjadi Rp 3.850 per 100 gram.



Kemudian, ada juga promo weekend kentang golden farn shoestring, crincle cut satu kilogram, diskon 30 persen menjadi Rp 26.900 per pack dari harga Rp 40.190 per pack.



Ada juga harga spesial untuk daging semur yang dibanderol hanya Rp 12.890 per 100 gram, namun pembelian maksimal dua kilogram.



Tak hanya bahan pangan segar, menjelang Ramadan, Promo JSM Superindo menyediakan beragam hampers sembako.

Bingkisan Lebaran dan Ramadan mulai dari harga Rp 74.900 berisi tepung terigu, teh, indomie, dan minyam goreng.



Paket Rp 84.900 berisi minyak goreng, kurma, gula, dan sirup.



Lalu paket Rp 104.900 ada indomie, teh, susu, minyak goreng, wafer, kopi, saos, dan kecap.



Selain itu, masih ada hampers lainnya dikisaran Rp 129.900 - Rp 164.900 yang bisa Anda temukan di Superindo terdekat.



Masih banyak diskon-diskon yang lain, yuk tunggu apalagi! Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya.(mcr28/jpnn)