Proses Cerai Dengan Ari Wibowo, Inge Minta Hal Ini kepada Buah Hatinya

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pasangan artis Ari Wibowo dan Inge Anugrah sedang berada di ujung tanduk.

Keduanya kini sedang menjalani proses sidang cerai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Inge Anugrah pun membatasi anak-anaknya dalam menggunakan sosial media.

"Nasehatin, enggak usah buka-buka sosial media, deh. Biar dia fokus sama study saja, terkadang ada hal-hal tertentu antara orang dewasa yang mungkin anak-anak seusia marco belum paham," ujar Inge Anugrah di PN Jakarta Selatan, Senin (8/5).

"Jadi, aku tetap bilang study saja," sambungnya.

Anak-anaknya pun sudah mengetahui kondisi pernikahan Inge dan Ari Wibowo.

Inge menuturkan, dirinya tak akan menutupi perihal tersebut kepada anak-anaknya.

"Someday, when you're older kamu mau tahu from A to Z, i will explain, but for now just focus on your study (aku akan menjelaskan, tetapi sekarang fokus saja dengan studimu)," tuturnya.