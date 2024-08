Protein Penting untuk  Perbaikan & Pemeliharaan Otot, Sayangnya Sering Diabaikan

jpnn.com, JAKARTA - Nutrisi yang tepat dapat meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan kecepatan bagi seorang atlet.

Karbohidrat, misalnya, adalah sumber energi utama bagi tubuh selama latihan dan kompetisi, sedangkan lemak dan protein juga berperan dalam pemulihan dan pembangunan otot.

"Protein memiliki peran penting dalam pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan otot," kata Nutrition Advisory Board (NAB) atau Dewan Penasihat Nutrisi Herbalife Indonesia, Prof. Dr. Rimbawan kepada wartawan, Kamis (22/8).

Hal tersebut, lanjutnya, perlu diimbangi dengan mengonsumsi makanan sehat, menjaga asupan konsumsi nutrisi yang seimbang selama dan pasca-latihan guna mengoptimalkan sintesis protein otot.

“Saat ini masih dilakukan penelitian guna mengetahui jumlah optimal dan jenis protein seperti serangga, alga, kedelai fermentasi, juga lainnya beserta efek jangka panjangnya," ucapnya.

Prof. Rimbawan yang mewakili Herbalife juga hadir dalam seminar 2nd International Symposium and Workshop on Physical Fitness and Sports Nutrition (ISPEN) 2024 dengan membawakan tema "Protein and Muscle".

Acara yang digelar Universitas Esa Unggul, Jakarta, tersebut dihadiri lebih dari 300 akademisi, peneliti, praktisi, pelatih olahraga, atlet, mahasiswa, pejabat kementerian, dan masyarakat umum.

"Karena itu penting terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat protein dan memastikan akses ke sumber protein berkualitas,” jelas Rimbawan.