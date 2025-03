Proyek Solo, Bhusdeq Luncurkan Album Solivagant

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris band DRIVE, Budi memperkenalkan proyek solo dengan nama Bhusdeq.

Perkenalan tersebut ditandai dengan peluncuran album pertama yang diberi judul Solivagant.

Album itu berupa musik instrumental yang menampilkan permainan-permainan gitar Bhusdeq yang apik dan penuh energi.

Adapun 10 lagu dihadirkan Bhusdeq dalam album Solivagant yakni Berangkat!, 2424, Plot 453, Jacaranda, Doa Pagi, Death Is A Going Home, Gritty Little Thing Called Lust, Broken Master, The Dry, dan Adrift.

Menurutnya, kata Solivagant dipilih karena berarti mengembara atau berpetualang sendirian.

“Karena memang baru pada project album inilah saya benar-benar mengerjakan sendiri tanpa keterlibatan teman-teman Drive maupun tim kerjanya, walau tetap dibantu oleh Budi Hendrix, social-media manager Drive," ungkap Bhusdeq.

Sejak awal Bhusdeq memang menetapkan proyek solo itu harus tanpa vokalis, dengan komposisi tanpa lirik sebagai racikan utamanya.

Sebagai langkah awal, Bhusdeq tidak mau mengajak featuring, sehingga publik bisa lebih fokus terhadap apa yang memang menjadi karya orisinalnya.