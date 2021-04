PSG Membuat Bayern Tumbang, Mbappe jadi Bintang

jpnn.com, MUENCHEN - Paris Saint-Germain memukul Bayern Muenchen pada leg pertama perempat final Liga Champions di Allianz Arena, Kamis (8/4) dini hari WIB.

PSG menaklukkan si juara bertahan itu dengan skor 3-2, modal sangat berharga saat klub Paris menjadi tuan rumah pada leg kedua pekan depan.

Kylian Mbappe menjadi bintang dengan dua golnya.

Gol kedua Mbappe mengunci kemenangan PSG setelah Bayern sempat bangkit dari ketertinggalan dua gol dan menyamakan kedudukan melalui Eric Maxim Choupo-Moting dan Thomas Mueller.

2019 - Bayern Munich have lost a Champions League match for the first time since March 2019 against Liverpool (W18 D1); their last four defeats in the competition have come under four different managers (Carlo Ancelotti, Josef Heynckes, Niko Kovac and Hansi Flick). Conquered. pic.twitter.com/tb7YUpn3PA — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2021