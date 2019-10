PSG Pesta Gol di Belgia, Kylian Mbappe Luar Biasa

jpnn.com, BRUGGE - Paris Saint-Germain (PSG) berpesta gol saat bertandang ke markas Club Brugge dalam lanjutan laga di Grup Liga Champions di Stadion Jan Breydelstadion, Brugge, Belgia, Rabu (23/10) dini hari WIB.

Kylian Mbappe mengemas tiga gol sedangkan rekannya Mauro Icardi mencetak dua gol untuk membawa PSG menang 5-0. Mbappe mengemas trigolnya dengan impresif mengingat ia baru memasuki lapangan sejak menit ke-52 sebagai pemain pengganti.

Hasil itu jadi gambaran pertandingan yang memperlihatkan dominasi penuh PSG atas tuan rumah, yang sepanjang laga tak bisa sekali pun melepaskan tembakan tepat sasaran.

???? Comes on in the 52nd minute

?? Goal in the 61st minute

????? Assist in the 63rd minute

?? Goal in the 79th minute

?? Goal in the 83rd minute

?? Quickest hat-trick for a substitute in #UCL history

???? Youngest player to score 16 #UCL goals



