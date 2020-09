PSG Vs Marseille: Berkecamuk, 5 Kartu Merah, Tuan Rumah Kalah

jpnn.com, PARIS - Duel antara tuan rumah Paris Saint-Germain (PSG) versus Marseille pada pekan ketiga Ligue 1 Parc des Princes, Senin (14/9) dini hari WIB berakhir tragis.

Tuan rumah keok 0-1 dan lima kartu merah mewarnai laga yang sering disebut Le Classique itu.

Kemenangan Marseille dipersembahkan gol tunggal Florian Thauvin, sebelum tensi panas melahap laga antara dua seteru sepak bola Prancis era modern itu.

Tercatat Layvin Kurzawa, Leandro Paredes dan Neymar dikartu merah dari kubu PSG, sedangkan di pihak Marseille Jordan Amavi dan Dario Benedetto juga diusir wasit Jerome Brisard.

It was pretty obvious all game a red card was coming, finally got 5 in one go in the 97th minute with this “fight” breaking out. Kurzawa with a kick, Neymar punching Gonzalez in back of head. 14 yellow cards and 5 red cards in the game, could’ve been more too! #Ligue1 #PSGOM pic.twitter.com/Iv003OeZD0 — Matt White (@Matt_CAFC) September 13, 2020