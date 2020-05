PT PP Bersama 3 BUMN Pasok Bantuan Bahan Baku ke Posko Masak DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT PP bekerjasama dengan tiga perusahaan BUMN memberikan bantuan berupa pemenuhan bahan baku untuk keperluan Posko Masak di Provinsi DKI Jakarta.

Tiga BUMN itu yakni PT Waskita Karya, PT Pelni dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang menangani pemberian bahan baku untuk Posko Masak di titik lokasi Duri Kosambi, Jakarta Barat.

“Pemberian bantuan bahan baku untuk Posko Masak ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam Satgas Bencana Nasional Provinsi DKI Jakarta. Bantuan tersebut diberikan dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat merebaknya pandemi COVID-19," ujar Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat.

Bantuan pemberian bahan baku tersebut akan didistribusikan secara rutin di sepuluh titik lokasi yang sudah ditentukan di wilayah DKI Jakarta.

Adapun titik lokasi pendirian Posko Masak yang tersebar wilayah DKI Jakarta, antara lain: Kemayoran (Jakarta Pusat), Duren Sawit (Jakarta Timur), Utan Kayu (Jakarta Timur), Pasar Rebo (Jakarta Timur).

Kemudian Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Duri Kosambi (Jakarta Barat), Koja (Jakarta Utara), Kebon Bawang (Jakarta Utara), Grogol Selatan (Kebayoran Lama) dan Pasar Minggu (Jakarta Selatan).

Program pemberian bantuan Posko Masak oleh Satgas Bencana BUMN Provinsi DKI Jakarta ini ditargetkan akan beroperasional selama kurun waktu dua bulan yang dimulai sejak Selasa (5/5) kemarin.

Satgas BUMN Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bahan baku sebanyak 20 ribu porsi per hari di sepuluh titik lokasi Posko Masak DKI Jakarta tersebut dengan distribusi merata sebanyak 2.000 porsi per hari per titik lokasi.