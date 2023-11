PTPN Group Raih 3 Penghargaan di Ajang IDIA Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III melalui anak perusahaannya PT Perkebunan Nusantara V berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2023.

Penghargaan tersebut diraih PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) seusai sukses melakukan transformasi melalui implementasi Internet of Things (IoT) guna mendukung digitalisasi secara menyeluruh selama empat tahun terakhir.

Ketiga penghargaan yang diraih PTPN V adalah Best Overall Digital Innovation and Achievement 2023 dan Best Digital Technology and IoT Implementation 2023 In Agroindustry, serta satu penghargaan dianugerahkan kepada Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko Santosa untuk kategori Best CEO In Digital Innovation and Achievement of The Year 2023.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi atas keberhasilan PTPN V yang meraih tiga penghargaan sekaligus.

Penghargaan tersebut merupakan bukti akan komitmen PTPN Group yang terus bertransformasi menuju modernisasi industri perkebunan.

"Penghargaan ini merupakan bukti bahwa kita telah bertransformasi. Bidang perkebunan dan industri kelapa sawit selama ini dikelola secara konvensional, dan kini saatnya kita menjadi pionior untuk bertransformasi menuju modernisasi dengan memanfaatkan teknologi digital," kata Ghani.

Beragam inovasi yang dihasikkan tidak hanya ditempat sebagai supporter, melainkan sebagai driver kemajuan perusahaan.

PTPN V dalam melakukan transformasi digital menggunakan penerapan Precision Farming guna mendukung pengelolaan perkebunan sawit sehingga mampu melakukan cost control, production control, dan fraud control secara efektif dan efisien.