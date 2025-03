PTPN III Raih 4 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2025

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III meraih sejumlah penghargaan dalam gelaran 14th Anugerah BUMN 2025, yang digelar oleh BUMN Track dan BTA Academy di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/3).

Dalam ajang tersebut, PTPN III meraih tiga penghargaan korporasi serta gelar Best CEO yang diberikan kepada Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Mohammad Abdul Ghani.

Adapun, penghargaan yang diraih yakni kategori Strategi Pertumbuhan Perusahaan Terbaik (Peringkat II), ESG (Environmental, Social, and Governance) Perusahaan Terbaik (Peringkat I), Kolaborasi Strategis Perusahaan Terbaik (Peringkat II), dan The Best CEO Developing Talent yang diberikan kepada Direktur Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Mohammad Abdul Ghani.

“Penghargaan ini buah dari dedikasi dan kerja sama solid di seluruh lini perusahaan. Kami terus berupaya memperkuat strategi pertumbuhan, menerapkan prinsip keberlanjutan melalui ESG, serta menjalin kolaborasi strategis demi mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” ujar Ghani.

Dia menambahkan transformasi yang dijalankan PTPN Group akan terus berlanjut guna mendukung daya saing industri perkebunan nasional.

Keberhasilan ini semakin menegaskan posisi PTPN III sebagai pelopor transformasi di sektor perkebunan nasional.

“Perusahaan berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat daya saing global, serta memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia,” tambah Ghani.(chi/jpnn)