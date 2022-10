Puan Maharani Dorong Parlemen Dunia Atasi Dampak Gejolak Ekonomi Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen dunia, khususnya negara G20, untuk mengatasi gejolak ekonomi global.

Puan menilai dibutuhkan upaya multilateralisme dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang tengah mengancam dunia.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

Pertemuan ini dihadiri Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco dan para Pimpinan Parlemen Negara G20, termasuk Pembicara Anggota Parlemen Inggris Sir Lindsay Harvey Hoyle.

Forum ini merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10) di Gedung DPR.

Tema yang dibahas pada Inter-parliamentary Forum P20 adalah peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad ke-21.

“Sebagai tuan rumah pelaksanaan P20 tahun ini, DPR RI berkomitmen menyukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global, termasuk pemulihan pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan.” kata Puan Maharani.

Indonesia bersama negara-negara berkomitmen membangun dunia yang lebih baik.