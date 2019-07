Puasa 54 Tahun Berakhir, Tunisia jadi Tim ke-8 yang Tembus Perempat Final Piala Afrika 2019

jpnn.com, ISMAILIA - Tunisia menjadi tim terakhir yang mengantongi tiket perempat final Piala Afrika 2019. Negara paling utara di Afrika itu memastikan lolos ke 8 Besar setelah menaklukkan Ghana di Ismailia Stadium, Ismailia Mesir, Selasa (9/7) dini hari WIB.

Tunisia menang lewat adu penalti 5-4, setelah dalam dua kali 45 menit plus babak perpanjangan waktu bermain imbang 1-1.



Pemain Tunisia girang usai menyingkirkan Ghana di 16 Besar Piala Afrika 2019. Foto: AFP

Eagles of Carthage, julukan timnas Tunisia, mencetak hat-trick beruntun lolos ke perempat final Piala Afrika. Sepanjang sejarah, Tunisia baru satu kali menjadi juara, yakni pada 2004, saat mereka menjadi tuan rumah.

Keberhasilan Tunisia lolos ke perempat final Piala Afrika 2019 ini juga diwarnai catatan manis. Setelah 54 tahun alias sejak 1965, baru kali ini Tunisia menang dari Ghana di Piala Afrika.

Kini, Tunisia akan berhadapan dengan tim sensasional Madagaskar di 8 Besar. Perempat final Piala Afrika 2019 akan dimulai Rabu (10/7) pukul 23.00 WIB dengan laga pertama Senegal versus Benin. (adk/jpnn)

8 Besar Piala Afrika 2019:

Senegal vs Benin (Rabu, 10/7, 23.00 WIB)

Nigeria vs Afrika Selatan (Kamis, 11/7, 02.00 WIB)

Pantai Gading vs Aljazair (Kamis, 11/7, 23.00 WIB)

Madagaskar vs Tunisia (Jumat, 12/7, 02.00 WIB)