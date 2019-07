Sadio Mane Bawa Senegal ke Perempat Final Piala Afrika 2019

jpnn.com, CAIRO - Sadio Mane memastikan langkah Senegal ke perempat final Piala Afrika 2019. Dalam laga 16 Besar melawan Uganda di Cairo International Stadium, Cairo, sabtu (6/7) dini hari WIB, Mane mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut.

Gol dari penyerang Liverpool tersebut tercipta pada menit ke-15. Mane sebenarnya punya kans besar menambah gol Senegal setelah mendapat hadiah penalti pada menit ke-61. Namun, Mane gagal. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai.

Sadio Mane's goal has eliminated Uganda out of #AFCON2019

FT : ???????? Uganda 0-1 Senegal ???????? pic.twitter.com/0AkJfb1UL1 — Kat Vianney (@KatVianney) July 5, 2019