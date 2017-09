Pukul Persigo, Persebaya Pesta Gol di Gelora Bung Tomo

jpnn.com, SURABAYA - Pesta gol terjadi di Gelora Bung Tomo saat empunya stadion, Persebaya Surabaya menang 4-0 atas Persigo Semeru FC dalam lanjutan laga Grup C 16 Besar Liga 2, Sabtu (30/9) malam.

Persebaya langsung tancap gas dengan bermain menyerang sejak babak pertama berlangsung. Mereka sempat kesulitan untuk membongkar organisasi pertahanan Semeru FC. Apalagi tim asal Lumajang ini menumpuk hampir seluruh pemainnya di sepertiga lapangan.

Peluang pertama lahir lewat sundulan Andri Muliadi pada menit ke-16. Sayang bola melambung tipis di atas mistar. Organisasi pertahanan Semeru FC yang sangat ketat dan rapat membuat Persebaya frustasi. Bahkan tak ada satupun tendangan on target hingga menit ke-25 babak pertama.

Semeru FC juga bisa menghentikan skema serangan Persebaya baik dari kedua sayapnya, maupun strategi coming from behind. Pemain anyar I Gede Warih Sentanu menciptakan peluang on target pertama untuk Semeru FC pada menit ke-30. Sayang tendangannya masih terlalu lemah.

Usaha Persebaya untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32 dari heading Ricky Kayame. Gol diawali dari tendangan Oktafianus Fernando yang ditepis Pujiantoro, bola muntah langsung ditanduk Ricky dan bersarang di kiri gawang. Persebaya unggul 1-0.

Peluang emas kembali emas kembali hadir untuk Persebaya pada menit ke-39. Sayang tendangan Oktafianus berhasil diselamatkan penjaga gawang Pujiantoro. Persebaya terus membombardir gawang Semeru FC hingga turun minum. Namun mereka belum berhasil mencetak tambahan gol.

Babak kedua belum genap berlangsung satu menit ketika Irfan Jaya mencetak gol kedua untuk Persebaya. Tendangan Irfan bersarang di pojok kanan gawang Pujiantoro. Persebaya leading 2-0.

Asap yang mulai mengepung seisi stadion sejak awal babak kedua, membuat pertandingan dihentikan pada menit ke-51. Asap berasal dari alang-alang di luar stadion yang terbakar. Asap mulai berkurang setelah pihak pemadam kebebakaran melakukan pemadaman. Laga kembali berlanjut pasca terhenti selama sembilan menit.