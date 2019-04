Pukul Porto, Liverpool Sudah Tak Sabar Ladeni Barcelona

jpnn.com, PORTO - Liverpool menebalkan dominasinya atas Porto di panggung kompetisi Eropa. Dari delapan pertemuan dengan raksasa Portugal itu, The Reds belum pernah kalah, lima kali menang tiga kali imbang.

Kemenangan terbaru didapat dalam leg kedua perempat final Liga Champions di Estadio do Dragao, Kamis (18/4) dini hari WIB. Liverpool menang 4-1 dan berhak lolos ke semifinal dengan mengantongi agregat 6-1.

Di leg kedua tadi, Liverpool unggul lewat Sadio Mane menit ke-26. Kemudian dari gol Mohamed Salah menit ke-65. Porto sempat memperkecil kedudukan lewat Eder Militao di menit ke-69.

Roberto Firmino membuat Liverpool menjauh lagi di menit ke-77. Virgil van Dijk menutp gol di Dragao pada menit ke-84.

???? Mané, Salah & Firmino all score in the same #UCL game for the 5th time ???? pic.twitter.com/nTv5DTSop1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2019