Pukul Sassuolo, AC Milan Tak Terkalahkan Selama Pandemi COVID-19

jpnn.com, SASSUOLO - Zlatan Ibrahimovic menyumbang dua gol untuk AC Milan, dalam laga tandang ke markas Sasuolo, di Stadio MAPEI, Rabu (22/7) dini hari WIB.

Milan menang 2-1 melawan tuan rumah yang harus bermain dengan sepuluh orang.

Kemenangan ini memastikan Milan tak terkalahkan sejak bergulirnya musim ini setelah dihentikan sementara oleh pandemi COVID-19 dan sekaligus membuka peluang lolos ke Liga Europa musim depan.

Pemain berusia 38 tahun asal Swedia itu lolos dari penjagaan lawan untuk menanduk umpan silam Hakan Calhanoglu pada menit ke-19 dan mengelabui Andrea Consigli untuk menciptakan gol kedua pada perpanjangan waktu babak pertama.

