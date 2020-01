Pukul Valladolid, Real Madrid Pimpin Klasemen La Liga

jpnn.com, VALLADOLID - Gol dari sundulan Jose Ignacio Fernandez Iglesias alias Nacho cukup untuk mengantar Real Madrid memimpin klasemen La Liga, menggusur Barcelona ke posisi kedua.

Nacho mencetak gol untuk Madrid pada menit ke-78 dalam laga melawan Real Valladolid di Jose Zorrilla, Valladolid, Senin (27/1) dini hari WIB.

Sepanjang pertandingan di pekan ke-21 itu, Madrid memang tampil tak terlalu istimewa. Tim asuhan Zinedine Zidane tersebut menguasai possession 63 persen (statistik ESPN), tetapi tak terlalu mengancam gawang tuan rumah.

Nacho mencetak gol setelah menerima umpan dari Toni Kroos.

2 - @realmadriden have collected their first points in @LaLigaEN (two) thanks to a Nacho Fernández's goal (seven on aggregate) being his first league goal away from home. Decisive#RealMadrid #ValladolidRealMadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/ETakuPZ2pV — OptaJose (@OptaJose) January 26, 2020