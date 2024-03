Puluhan Perusahaan Indonesia Dukung Pembangunan Berkelanjutan lewat Sertifikasi B Corp

jpnn.com, JAKARTA - Bisnis yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan masyarakat sudah makin berkembang.

Puluhan perusahaan terkemuka Indonesia yang tergabung dalam B Corp (B Corporation) Community Indonesia, menegaskan komitmennya untuk dapat mendukung target pembangunan berkelanjutan pemerintah Indonesia sekaligus membangun bisnis yang dapat menghadirkan dampak positif bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Komitmen itu dikukuhkan dalam Pada acara yang bertajuk Barn Raising 2024 “Moving Forward Together for Better Indonesia”.

Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Rosy Wediawaty mengatakan pihaknya melihat B Corp dapat meningkatkan kepedulian pihak swasta dalam pencapaian SDGs.

Sertifikasi B Corp juga meningkatkan persaingan yang lebih tinggi di pasar global, yang tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan dan juga pemerintah.

"Misalnya dengan meningkatkan daya saing ekspor dan peningkatan kualitas produk Indonesia melalui operasional bisnis yang bertanggung jawab," ucap Rosy dikutip Senin (12/3).

Rosy menyebutkan sertifikasi B Corp menjadi salah satu bukti nyata komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan dan mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) dengan memberikan dampak terhadap aspek lingkungan, pemerintahan, pekerja, konsumen, dan komunitas.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf Muhammad Niel El Himan yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut berharap para pelaku di industri pariwisata, restoran, hotel, pusat kerajinan, oleh-oleh, kain daerah, bahkan transportasi dapat meniru perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung, untuk terlibat secara aktif dalam B Corp Movement.