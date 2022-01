Puluhan Perusahaan Meraih Penghargaan Indonesia Most Acclaimed CFO 2022

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi menggelar acara penghargaan untuk para Chief Financial Officer (CFO), perusahaan yang menunjukkan performa cemerlang.

Sebanyak 65 perusahaan terpilih dalam Indonesia Most Acclaimed CFO 2022.

CFO memiliki kedudukan penting di perusahaan, sebagai pemberi wawasan dan analisis untuk kinerja keuangan perusahaan.

Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang menjadi prioritas CFO 2022.

Pertama, mengembangkan dan meningkatkan bakat tenaga kerja.

Kedua, meningkatkan margin dan harga untuk menavigasi kekhawatiran akan inflasi, mengelola profitabilitas, fokus pada EBITDA, dan mencapai tonggak transformasional.

"Ketiga, menyusun rencana pertumbuhan perusahaan dengan menekankan penghasilan dan penjualan," kata Ihsan dalam E-Awarding Indonesia Most Acclaimed CFO 2022: A Foresight That Brings The Light, Kamis (27/1).

Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad berharap bisa mendukung CFO dalam membuat inovasi serta kreativitas baru terkait teknologi pengelola keuangan.