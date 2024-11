Puluhan Perusahaan Raih BUMN Branding & Marketing Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - BUMN Track didukung oleh DMID kembali menggelar BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) ke-12 tahun 2024, sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap upaya konkret perusahaan BUMN dalam mengoptimalkan potensi branding dan marketing perusahaan.

BBMA 2024 mengangkat tema Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN’s Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support, yang menyoroti peran penting insan-insan BUMN yang kompeten, serta dukungan teknologi canggih dalam membentuk strategi branding dan marketing yang unggul.

Hadir sebagai tamu kehormatan Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI dan Arief Yahya selaku Ketua Dewan Juri Kehormatan BBMA 2024, sekaligus Menteri Pariwisata RI 2014-2019.

“Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practices dalam bidang branding dan marketing untuk bersama-sama membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan,” ujar CEO BUMN Track, SH Sutarto di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/11).

Acara ini diharapkan menjadi platform strategis untuk berbagi inspirasi, ide, dan inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi antar perusahaan BUMN dalam upaya mengembangkan strategi branding dan marketing yang berkelanjutan, berdaya saing global, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan bangsa.

Sebanyak 82 perusahaan perserta yang terdiri dari BUMN, BUMN Tbk dan Anak Perusahaan BUMN, mengikuti proses penjurian BUMN Branding & Marketing Award 2024 tahun ke-12 melalui online zoom meeting. Proses penjurian berlangsung pada 18-31 Oktober 2024.

BBMA 2024 menetapkan aspek penilaian yang terbagi atas lima bagian, yakni Brand Strategy Excellence, Brand Innovation, Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN’s Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support, Global Branding & Marketing serta apresiasi kepada The Best Chief Marketing Officer (CMO) mencakup Creative Marketing Initiative, Leadership & Teamwork, Personal Communication, dan Corporate Marketing Performance dan Excellence in Global Branding and Marketing Strategy.

Sederet nama besar perusahaan BUMN keluar sebagai pemenang kategori Perusahaan BUMN dan Tbk di antaranya PT Bank BTN sebagai The Best Brand Strategy Excellence, PT Pupuk Indonesia sebagai The Best Brand Innovation, PT Bukit Asam sebagai The Best Empowering Brands, Building Nations: Optimizing Bumn’s Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support serta PT Garuda Indonesia dinobatkan sebagai The Best Global Branding & Marketing.