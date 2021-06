Punya Pacar Baru, Via Vallen Segera Menikah?

jpnn.com, JAKARTA - Pendangdut Via Vallen enggan berkomentar banyak soal rencana pernikahannya kelak.



Alasannya, dia tidak memiliki target untuk menikah saat ini.



Adapun baru-baru ini, penyanyi berusia 29 tahun itu diketahui tengah menjalin kasih dengan pria bernama Chevra Yolandi.



"Kalau sudah siap semuanya, ya, menikah. Cuma, kan, enggak ngerti ke depannya bagaimana. Jadi, ya sudah jalanin saja," ujar Via Vallen di kawasan Jakarta Barat.



Dia tak menampik bahwa pertanyaan kapan menikah kerap menghantuinya.



Namun, Via Vallen menilai bahwa masih banyak hal yang perlu dipersiapkan.



Pelantun Sayang itu juga menyebut bahwa dirinya masih sibuk menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan memikirkan urusan asmara.



"Ya, mungkin itu salah satunya (sibuk bekerja), karena aku anak pertama masih memikirkan semuanya. Adik-adik aku, keluarga aku," jelas Via Vallen.



Selain itu, dia juga merasa tabungannya saat ini belum cukup untuk menjalani rumah tangga.



Terlebih, mengingat adik-adiknya yang masih menjadi tanggung jawabnya.



"Banyaklah (yang belum siap). Tabungan belum ada, adikku juga masih pada belum nikah semua. Masih banyak yang dipikirin," ucap Via Vallen.



Ditanya kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan? Pemilik nama asli Maullydia Octavia itu hanya meminta doa.



"Doain yang terbaik. (Menikah Oktober 2021?) aduh ya Allah, amin," jawab Via Vallen. (mcr7/jpnn)



