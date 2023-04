Pupuk Indonesia Ingin Jadikan Indonesia Sebagai Hub Ammonia Dunia, Keren!

Baca Juga:

"Untuk mencapai target yang optimal, tentu perusahaan perlu memiliki SDM yang andal. Untuk itu, penguatan SDM perlu selaras dengan pengembangan sisi infrastrukturnya saja tapi juga pasar dan komersilnya," ujar Gusrizal dalam acara Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum (PICAF).

Selain itu, Gusrizal juga berharap adanya dukungan dari pemerintah dengan memberi insentif.

Mengingat, pengembangan clean ammonia juga merupakan bukti nyata untuk mendukung program transisi energi dari pemerintah untuk menuju Net Zero Emission pada 2060.

"Dan kita harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, kami sudah berbicara tentang insentif subsidi karena ini adalah produk baru jadi kami membutuhkan dukungan dari pemerintah. Tapi ini adalah kunci dari kesuksesan ini," jelasnya.

Sementara, General Manager of Methanol & Ammonia, Mitsui & Co Ltd, Konichi Asano mengatakan, Indonesia memiliki daya tarik sendiri bagi para investor untuk mengembangkan Clean Ammonia.