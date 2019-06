Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Indonesia Most Creative Company 2019

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Creative Company 2019 dari Majalah SWA dalam ajang penghargaan The Best Outstanding Innovator (OCI) dan Indonesia Most Creative Company 2019, yang digelar di Hotel Shangrilla Jakarta, pada Senin (17/6) malam.

Penghargaan diberikan oleh Kemal Gani selaku Pemimpin Umum majalah SWA dan Bramantyo Ilham selaku Direktur Eksekutif PPM Management kepada Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana.

Sebagai salah satu pemain terbesar industri pupuk di pasar Asia Pasifik, PT Pupuk Indonesia dinilai berhasil mewujudkan sinergi antar anak perusahaan.

"Untuk meningkatkan daya saing kami akan terus melakukan efisiensi. Salah satu upaya yang sudah berhasil diwujudkan yakni dalam efisiensi pemakaian bahan baku, dan ditopang juga dengan program revitalisasi pabrik yang kami lakukan,” kata Wijaya.

Wijaya bersyukur atas penghargaan yang telah diraih. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus suntikan semangat atas upaya optimal Pupuk Indonesia Grup dalam berinovasi mengembangkan perusahaan.

"Penghargaan ini diraih berkat kerja keras dan loyalitas perusahaan melalui ide kreatif dan inovasi untuk kemajuan perusahaan. Prestasi ini juga akan memberikan motivasi pada karyawan untuk selalu berinovasi dalam mengatasi tantangan di perusahaan masing-masing," jelas Wijaya.

Belum lama ini, Pupuk Indonesia juga meraih penghargaan dari Majalah Warta Ekonomi dalam ajang Anugerah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Indonesia 2019: Sinergi Demi Membangun Negeri.

Pupuk Indonesia Grup dianugerahi kategori industri kimia, PKBL terbaik dengan program unggulan pendidikan SMA dan SMK.