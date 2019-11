Pupuk Indonesia Serahkan Ruang Training Center Kampus ITS Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan serah terima bantuan renovasi ruang Training Center Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Gedung Riset Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Seremoni penyerahan tersebut dilakukan oleh Direktur Teknologi PT Pupuk Indonesia M. Djohan Safri kepada Prof. Mochamad Ashari selaku Rektor ITS di Shangri-la Hotel Jakarta, Kamis (14/11), bertepatan dengan acara ITS Internasional Business Summit (IIBS) 2019 dan Dies Natalis ITS ke-59.

Pupuk Indonesia berpartisipasi dalam pameran IIBS yang menampilkan teknologi-teknologi industri pupuk.

Djohan menjelaskan, komitmen bantuan renovasi ruang training ini telah berlangsung sejak 2017 silam bertepatan dengan kegiatan program 'BUMN Hadir di Kampus' PT Pupuk Indonesia di ITS Surabaya.

Komitmen yang diberikan dalam bentuk dana, sementara untuk pembangunannya dilaksanakan langsung oleh pihak ITS. Saat ini, renovasi telah selesai dan ruang training yang diberi nama Tekno Sains Academy itu pun telah siap difungsikan.

"Ini merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi Pupuk Indonesia terhadap dunia pendidikan. Diharapkan ke depan ruang training ini bisa bermanfaat dan menunjang kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi bagi mahasiswa maupun kalangan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi pada bidang profesi tertentu," kata Djohan.

Sementara, Direktur Utama PT ITS Tekno Sains, Ketut Gunarta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan CSR dari Pupuk Indonesia.

"Kami mewakili pengguna dari fasilitas pelatihan ini mengucapkan terima kasih atas dukungan Rektor ITS dan segenap pimpinan tinggi ITS, serta kepada Pupuk Indonesia atas Social Responsibility-nya dalam pengembangan SDM di Indonesia," ungkap dia.