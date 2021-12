Pupuk Kaltim Raih 2 Penghargaan Human Capital & Performance Award 2021

jpnn.com, KALTIM - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) meraih dua penghargaan dalam ajang Human Capital and Performance Award 2021, yang digelar Majalah BusinessNews Indonesia, bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Dua penghargaan tersebut yakni, The Best Human Capital Technology Strategy dan The Best Employee Engagement Strategy, kategori Fertilizer Industry dengan predikat 5 Star Gold.

SVP Sekretaris Perusahaan PKT Teguh Ismartono menuturkan human capital strategy menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas dan performa perusahaan, guna mendukung proses bisnis secara berkelanjutan.

Tata kelola SDM yang didukung transformasi digital di berbagai bidang, menjadi fokus PKT untuk penyelarasan proyeksi tren masa depan, sekaligus mengoptimalkan peluang demi keberlangsungan perusahaan.

“PKT terus berkomitmen menciptakan karyawan yang gesit dalam menghadapi berbagai perubahan, sekaligus dituntut untuk lebih siap dan adaptif terhadap tugas yang dihadapi,” ujar Teguh.

Melihat tantangan yang kian kompleks dan dinamis, PKT merumuskan tujuh poin utama dalam mewujudkan transformasi bisnis secara efektif.

Di antaranya yakni organisasi yang agile dan adaptif, empowering millenials, inovasi dan breakthrough project, HR digitalization, penguatan kompetensi.

Kemudian membangun agility dan business awareness, serta learning beyond boundaries, yang didukung penerapan industri 4.0 berupa Portofolio Investment, Production Efficiency dan Product Diversification.