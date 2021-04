Quipper Bagikan Beasiswa Senilai Rp 40 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 993 siswa mendapatkan beasiswa dengan nilai hingga Rp 40 miliar dalam program Quipper Scholarship Award 2021.

Tiga belas perguruan tinggi swasta ambil bagian dalam program itu. Di antaranya ialah Ciputra School of Business (CSB) Makassar, Institut Teknologi PLN (IT PLN), Institut Teknologi Telkom (IT Telkom) Purwokerto, dan IPMI International Business School.

Strategy and Planning Manager Quipper Indonesia Ivonny Sualdani menjelaskan, pihaknya menggandeng lebih banyak perguruan tinggi karena animo peserta pada 2020 sangat tinggi.

“Program itu diharapkan bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan persentase jumlah siswa yang terserap di perguruan tinggi Indonesia,” ujar Ivonny, Rabu (28/4).

Salah satu penerima beasiswa Quipper Scholarship Awards 2021 ialah Ferio Ibi.

Pelajar SMAN 1 Sungailiat itu berterima kasih kepada Quipper karena dirinya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Saya juga bisa membanggakan kedua orang tua saya. Semoga ke depannya makin banyak siswa yang memiliki kesempatan seperti yang saya dapatkan tahun ini,” ujar Ferio.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Aris Junaidi pun mengapresiasi program Quipper Scholarship Award 2021.