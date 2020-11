Raffi Ahmad Bongkar Sifat Asli 'Kembarannya', Bikin Takjub...

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad membongkar sifat asli 'kembarannya', Dimas Ramadhan yang kini tinggal bersamanya.

Menurut Raffi Ahmad, tukang bakso yang viral karena mirip dengannya itu merupakan pribadi yang baik dan rajin bekerja.

"Masya Allah. Ini @dimas_baam rajin banget, giat bekerja," ungkap Raffi Ahmad melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram, Sabtu (21/11).

Selain rajin, suami Nagita Slavina itu juga menyebut Dimas Ramadhan merupakan remaja yang saleh.

Raffi Ahmad mengatakan bahwa 'kembarannya' itu selalu melaksanakan salat dan juga rendah hati.

"Rajin salatnya, anak baik selalu rendah hati banget. Is the best," imbuh Raffi Ahmad.

Unggahan Raffi Ahmad spontan menuai respons dan komentar dari penggemar.

Banyak penggemar yang mengaku semakin takjub dengan 'kembaran' Raffi Ahmad yakni Dimas Ramadhan. (ded/jpnn)