Raffi Ahmad dan Gading Marten Berjaya, Verrell Bramasta: Jam Terbang Enggak Bohong

jpnn.com - Aktor Gading Marten dan Raffi Ahmad bertanding bulu tangkis melawan El Rumi dan Verrell Bramasta dalam turnamen bertajuk Media Clash 3.0.



Berdasarkan pantauan JPNN, mantan istri Gading Marten, yakni Gisella Anastasia dan sang putri, Gempita Nora Marten menyaksikan pertandingan ganda putra itu.



Kedua putra Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad juga turut hadir menonton sang ayah.



Pertandingan bulu tangkis antara Gading/Raffi vs El/Verrel berlangsung sengit.



El Rumi dan Verrell Bramasta mewakili tim The Good Vellas mendapatkan poin pertama di pertandingan tersebut.



Tak tinggal diam, tim KUY yang diwakili Raffi Ahmad dan Gading Marten mulai menyusul poin dari tim The Good Vellas.



Kedua tim tersebut saling mengejar poin. Ketegangan begitu terasa tatkala skor mereka hanya selisih satu angka.



Meski begitu, Raffi Ahmad dan Gading Marten tetap terlihat santai serta gesit selama pertandingan berlangsung.



Tim KUY akhirnya berhasil mengalahkan Verrell Bramasta dan El Rumi.



Raffi Ahmad dan Gading Sontak berpelukan ketika berhasil mencetak skor terakhir.



"Harus diakui bahwa jam terbang enggak bohong. Senior-senior kita ini tidak hanya hebat di entertainment, tetapi di olah raga juga."

"Respect buat brother Raffi dan brother Gading," ujar Verrell Bramasta seusai pertandingan, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).



BNI Media Clash 3.0 sendiri menghadirkan pertandingan bulu tangkis antara tim KUY melawan The Good Vellas.



Tim KUY diwakili oleh Sean Gelael, Gading Marten, Raffi Ahmad, Nadhif Zahiruddin, Sintya Marisca, Thariq Halilintar, Caitlin Halderman, dan Vonny Felicia.



Sementara itu, The Good Vellas beranggotakan Verrel Bramasta, EL Rumi, Fuji, Athalla Naufal, Arya Vasco, Cinta Laura, Yolla Yuliana, Fadly Faisal, Nita Vior, Cinta Laura, dan Harris Vriza.



BNI Media Clash 3.0 digelar di Istora Senayan pada Sabtu (12/8). (mcr7/jpnn)