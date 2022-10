Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pamer Momen Mesra di Hari Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memperingati hari ulang tahun pernikahan pada 17 Oktober 2022.

Pada tahun ini, pernikahan mereka memasuki usia ke-8 tahun.

Momen spesial tersebut dibagikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun resmi di Instagram.

Keduanya mengunggah video mesra yang diakhiri dengan sebuah kecupan di kening.

"Happy anniversary 8 tahun," tulis Raffi Ahmad, Senin (17/10).

Bos Rans Entertainment itu lantas menyampaikan terima kasih kepada seluruh penggemar.

Sebab, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapat banyak ucapan selamat ulang tahun pernikahan dari netizen di media sosial.

"Terima kasih atas semua ucapan dan doa buat kami. Love you so much," sambung Raffi Ahmad.