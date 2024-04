Raih 3 Kategori Penghargaan, QNET Berjaya di PR Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - QNET meraih tiga kategori terkemuka di ajang PR Awards tahunan ke-11.

Tiga kategori tersebut yakni Silver Award for Best Corporate Strategy, Silver Award for Best Use of Technology, Bronze Award for Best Crisis Management Strategy.

Silver Award for Best Corporate Strategy yakni dukungan terhadap program literasi keuangan Fingreen QNET yang telah diluncurkan di tiga negara selama 18 bulan terakhir.

Dan telah membantu lebih dari 7.000 orang, termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pedagang kecil perempuan, dengan alat yang mereka perlukan untuk mengendalikan masa depan keuangan mereka.

Silver Award for Best Use of Technology, sebuah pengakuan penting untuk Blog QBuzz QNET, sebuah platform inovatif yang memanfaatkan teknologi untuk mendorong keterlibatan komunitas dan menyediakan konten perusahaan dan industri yang berwawasan luas.

Bronze Award for Best Crisis Management Strategy secara efektif mengarahkan perusahaan melewati masa-masa sulit dengan transparansi dan integritas.

"Kami sangat tersanjung dengan pengakuan PR Awards 2024, yang mencerminkan dedikasi kami yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan, strategi inovatif, dan komitmen kami untuk memberikan nilai luar biasa kepada pelanggan kami. Penghargaan ini merupakan bukti kerja keras dan kecerdikan tim kami, dan memotivasi kami untuk terus menetapkan tolok ukur baru dalam industri ini," ujar Trevor Kuna, Chief Transformation & Reputation Officer QNET.

Kesuksesan QNET di PR Awards, sambung Trevor, bukan sekadar perayaan atas pencapaiannya namun juga janji kepada para pemangku kepentingan atas dedikasinya terhadap keunggulan dan inovasi.