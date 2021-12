Raih Gelar Sarjana Terbaik, Prilly Latuconsina Segera Menikah?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina tengah menjadi perbincangan setelah mendapat gelar Best of The Best Graduation di salah satu kampus ternama.

Prilly Latuconsina mengatakan bahwa dia memilki rencana untuk melanjutkan studinya ke tingkat S2.

Akan tetapi dia masih ingin beristirahat terlebih dahulu pasca-menyelesaikan studi S1-nya.

"Lanjut, tetapi tolong istirahat dulu setahun, supaya bisa menikmati hidup dulu, bisa main dulu karena selama 3,5 tahun ini aku juga mengorbankan diri aku sendiri, kan. Benar-benar kerja kuliah," ujar Prilly Latuconsina di kawasan Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

"Hari ini mendapatkan Best of The Best Graduate, mendapatkan beasiswa S2. Jadi, kayaknya harus lanjut, tetapi enggak tahu pasti didiskusikan lagi sama mama bagaimana baiknya," sambungnya.

Perempuan yang dikabarkan tengah dekat dengan Irzan Muhammad itu pun tampaknya belum memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat.

Pasalnya, aktris 25 tahun itu masih ingin fokus berkarier sebagai selebritas Tanah Air.

"Nah memang kalau ditanya nikah belum ada sama sekali tujuan nikah di waktu yang dekat ini marena tujuan aku memang bukan untuk menikah," ucap bintang film Danur tersebut.