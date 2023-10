Raih Juara 4 di AGT 2023, Putri Ariani: Mimpi Mulai Terwujud

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani meraih juara empat dalam ajang pencarian bakat America's Got Talent (AGT) 2023.

Meskipun begitu, dia tak patah semangat. Sebaliknya, justru merasa mimpinya mulai terwujud berkat ajang pencarian bakat tersebut.

"Yang paling penting adalah setelah AGT, mimpi Putri mulai terwujud karena orang-orang mulai memanggil Putri, mulai menghargai Putri just as my talent, just as musician," ujar Putri Ariani di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Pelantun Loneliness itu menuturkan, dirinya mendapat banyak pelajaran semenjak mengikuti AGT 2023.

Oleh karena itu, perempuan 17 tahun itu pun bersyukur bisa mengikuti ajang pencarian bakat bergengsi tersebut.

"Pelajarannya banyak banget, tetapi yang pasti adalah selalu bersyukur," ucap Putri Ariani.

Pasalnya, ada banyak pesan yang disampaikan oleh para juri dan pembawa acara AGT 2023.

Pesan itu tentunya akan terus dia ingat baik-baik selama berkarier sebagai musisi.