Raih Penghargaan, Ibas jadi Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan prestisius sebagai 'Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat'.

Penghargaan itu ia torehkan dalam ajang Detik Awards 2023 yang bertemakan 'Adapt and Transform for an Era of Change' pada Kamis (21/9/2023), di Java Ballroom The Westin Jakarta.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua yang termulia. Saya Edhie Baskoro Yudhoyono, ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada jawatan redaksi detik atas Detik Award dalam kategori Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat. Really? Benarkah? Well, I am very lucky!," ujar Ibas.

Penghargaan yang diberikan melalui proses penilaian yang ketat dengan mempertimbangkan inovasi, dampak, kualitas hingga keberlanjutannya ini menjadi pengakuan nyata atas peran Ibas sebagai wakil rakyat.

Ibas diketahui mewakili daerah pilihan (dapil) Jawa Timur VII, yang begitu peduli dan peka terhadap aspirasi masyarakatnya.

Legislator DPR RI tersebut juga telah menginisiasi dan melaksanakan berbagai program pro-rakyat di daerah pilihannya, mulai program pendidikan, dukungan petani, penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur hingga dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi detikcom kepada mereka yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, dan membawa perubahan positif.

Sejumlah kategori Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat untuk mengapresiasi tokoh politisi sebagai penyambung aspirasi.

Ibas menekankan penghargaan tersebut bukan hanya simbol kosong, melainkan sebuah bentuk kebersamaan, keteguhan dan komitmen kami dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan demi Indonesia maju.