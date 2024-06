Raih Special Award BIA 2024, PNM Makin Termotivasi Memberi yang Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani Prasetya Sayekti mengaku sangat mengapresiasi penyelenggaraan BIA 2024.

“Ini merupakan apresiasi yang menambah motivasi kami, bahwa apa yang kami lakukan ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan,” kata Prasetya dikutip, Jumat (14/6).

Seperti diketahui, PNM meraih penghargaan Special Award dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024 yang digelar di Jakarta, pada Kamis (13/6).

PNM menerima “The Most Outstanding Microfinance Programs To Empowering Women And Community Development“ dalam ajang BIA 2024.

Prasetya menyebut bahwa PNM memiliki tugas pemberdayaan khususnya kepada ibu-ibu prasejahtera.

Menurutnya, pemberdayaan yang dilakukan PNM ada beberapa tingkat, dimulai dengan pemberdayaan dasar di mana dilakukan saat pertemuan kelompok mingguan.

Pihaknya memberikan literasi dasar yang sifatnya basic dan diikuti oleh semua nasabah yang hadir.

“Kemudian ada literasi lanjutan, di mana pemberdayaan yang kami lakukan dengan skala yang lebih besar dan materi-materi lanjutan. Dalam pemberdayaan ini tidak lepas juga membekali dengan edukasi digital,” katanya.