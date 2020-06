Raisa Ajak Fan Bersenang-senang Akhir Pekan Ini

jpnn.com - Penyanyi Raisa akan menggelar pertunjukan spesial bertajuk 'Sing With Me' pada akhir pekan ini. Acara dengan konsep live streaming itu bisa disaksikan secara langsung lewat kanal YouTube resmi Raisa pada Sabtu, 27 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

Menariknya, pelantun Teristimewa itu akan menghibur sekaligus melibatkan YourRaisa, sapaan penggemar dalam acara 'Sing With Me'. Fan dapat bersenang-senang dan berinteraksi untuk memilih langsung daftar lagu yang akan dibawakan.

"Sengaja konsep ini dipilih supaya lebih dekat dengan semua yang sudah terlalu rindu sama performance aku di atas panggung. Kali ini lagunya yang ditentukan semua teman-teman," kata Raisa kepada jpnn.com, Kamis (25/6).

Pertunjukan Sing With Me dari Raisa bertepatan dengan hari seharusnya konser 'Raisa Live In Stadion Utama Gelora Bung Karno' berlangsung.

Akan tetapi, konser tunggal Raisa itu harus diundur akibat pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Rencananya konser 'Raisa Live In Stadion Utama Gelora Bung Karno' bakal digelar pada 28 November 2020 mendatang.

Sejumlah persiapan telah dilakukan Raisa bersama Juni Concert untuk menggelar konser akbar tersebut. (mg3/jpnn)



